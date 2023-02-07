Могут ли получить ваши персональные данные для заполнения повестки путем обыска: ответ юриста

Советы юриста, что делать, если вас задержали и незаконно доставили в ТЦК и пытаются обыскать для получения документов, найдете в материале ТСН.ua

Что делать, если вы находитесь в ТЦК, в который вас незаконно доставили, вы не предъявляете свои документы, поэтому вам ничего не могут предоставить под подпись – разъясняет адвокат Роман Симутин.

События, по мнению юриста, могут развиваться по двум сценариям. Оптимистичный – вас могут отпустить. В случае реалистичного полицейские начнут составлять протокол задержания за вымышленное нарушение и проводить личный досмотр и осмотр вещей. Во время осмотра они получают ваш паспорт или другое удостоверение личности и получают доступ к персональным данным, которые затем передают представителям ТЦК.

Что нужно знать в случае, если пытаются провести осмотр

Если ищут по вашим карманам – это не личный осмотр или осмотр вещей (ст. 264 КУоАП). Это обыск, регулируемый нормами уголовного процесса. То есть, если вы добровольно не предоставляете и не выворачиваете карманы, к вам невозможно применить процедуру осмотра.

Осмотр не может производиться без составления протокола задержания.

Перед осмотром вам должны сообщить, почему вас осматривают и разъяснить права. Вы имеете право на правовую помощь.

Осмотр, как и задержание, возможен только при наличии оснований, что вы совершили правонарушения, например, на вас или одежде есть следы, кто-то указал на вас, как на нарушителя или дал ориентировку. Других оснований для задержания или осмотра нет.

Задержание не может превышать 3 часов и не с момента доставки в ТЦК, а с тех пор, как к вам подошли на улице. (ст. 263 КУоАП)

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