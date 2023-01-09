Могут ли представители военкомата приходить домой согласно новым правилам военного учета

Могут ли представители военкомата делать обход квартир и домов

Согласно постановлению Кабинета министров от 30 декабря 2022 года № 1487, которое установило новые правила организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, для уточнения данных граждан, подлежащих призыву предусматривается домовой обход.

Как отмечается в постановлении не реже одного раза в год учетные данные карт первичного учета призывников, военнообязанных и резервистов, состоящих на персонально-первичном военном учете в исполнительных органах сельских, поселковых, городских советов должны сверяться:

с учетными данными в списках персонального военного учета предприятий, учреждений и организаций, где они работают (обучаются);

с документами о регистрации места жительства физических лиц или с соответствующими данными портала "Действие";

с местом фактического проживания призывников, военнообязанных и резервистов.

Для сверки и уточнения данных военнообязанных разрешается "подворный" или "домовой" обход.

Проходить такие обходы будут в соответствии с графиком сверки, утвержденным распоряжением сельского, поселкового, городского головы.

Целью таких обходов должна быть проверка наличия и состояния военно-учетных документов призывников, военнообязанных и резервистов.

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