Могут ли призвать всех: сколько человек в семье могут мобилизовать

Перечень лиц, подлежащих мобилизации, определен Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе". В законе нет уточнений относительно количества членов семьи, которых могут призвать.

Как отмечает юрист Ростилав Кравец, мобилизовать на военную службу теоретически могут все членов семьи — мужа, жену, совершеннолетних детей, но на практике подобных случаев не случалось. Но есть исключение.

Кого из членов семьи не могут призвать

В ЦПИ отмечают, что принятыми законопроектами №7481 и №7352 расширен перечень лиц, не подлежащих призыву во время мобилизации и имеющих право на отсрочку от мобилизации. В случае мобилизации запрещается призывать близких родственников человека, который погиб на фронте или считается пропавшим без вести.

К близким родственникам, которые не могут быть мобилизованными, относятся: женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, не полнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести. Так что другие члены семьи, где есть погибший защитник, больше не могут быть мобилизованы.

Еще одно исключение касается семьи, где воспитывают несовершеннолетних детей. Согласно ст. 2 Закона, если кто-то из семьи находится на службе, то занимающийся уходом за ребенком не может быть мобилизованным, чтобы не оставить ребенка без родительской опеки.

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