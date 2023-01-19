Могут ли призывать ограниченно пригодных лиц во время войны и где они могут служить

Кто попадает под категорию "ограниченно пригодное лицо" во время военного положения, куда отправляют таких лиц во время войны, читайте в материале ТСН.ua

"Белый билет", выданный в мирное время, во время военного положения не является бесспорным основанием для освобождения от мобилизации. Во время военного положения человека с "белым билетом" могут вызвать для прохождения ВЛК. Военно-больничная комиссия даст вывод о пригодности или непригодности военнообязанного, и определит ограничено ли он непригодный или нет.

Юрист Дмитрий Дончак отмечает, что ограниченно пригодное лицо может быть мобилизовано и отправлено служить, однако есть список ограничений при назначении такого лица на службу.

Кого можно считать ограниченно подходящим лицом определено в Положении о военно-врачебной экспертизе, утвержденном Приказом Минобороны Украины от 14.08.2008 № 402, пункт г 20.3 раздела II (Медицинское освидетельствование). В постановлении в произвольной форме указывается, какие виды службы может проходить такое лицо, а какие ему противопоказаны.

Лица, признанные ограниченно пригодными к военной службе, непригодны к службе в высокомобильных десантных войсках, плавсоставе, морской пехоте, спецсооружениях.

Военнослужащие, признанные ограниченно пригодными, пригодны к:

службе в частях (подразделениях) обеспечения,

военных комиссариатах,

учреждениях, организациях, учебных заведениях.

В случае направления ограниченно пригодного лица на фронт должны выполняться следующие условия:

В постановлении ВЛК, которым была установлена ограниченная пригодность, должны быть четко указаны виды службы, должности противопоказаны такому военнослужащему с учетом состояния его здоровья. Должность и вид службы должны быть связаны с деятельностью обеспечения воинской части. Ограниченное пригодное лицо не могут направить на выполнение работ, связанных с физическим трудом - обустройством блиндажей, окопов и т.д. Военнослужащий с ограниченной годностью не может быть направлен на службу в морскую пехоту и в десантно-штурмовые войска.

«Если все три условия выполняются, это означает, что в действиях вашего руководства нет признаков нарушения законодательства», ― отмечает Дмитрий Дончак. Если хотя бы одно из условий не выполняется, военнообязанный может подать письменный рапорт на имя командира части и просить перевести его на должность, соответствующую состоянию его здоровья.

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