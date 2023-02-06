Могут ли призывника уволить с работы и что в таком случае делать

Могут ли военнообязанных, мобилизованных во время военного положения уволить с места работы, читайте в материале ТСН.ua

По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца военнообязанных, призываемых на военную службу во время мобилизации, уволить с работы нельзя, хотя такие случаи бывают. Это нарушение их права на труд.

Право на сохранение места работы и должности на предприятии, в учреждении, организации, независимо от подчинения и формы собственности и в ФОП, где они работали во время призыва, гарантировано законом работникам, призванным на:

Срочную военную службу.

Военную службу по призыву лиц офицерского состава.

Военную службу по призыву во время мобилизации на особый период.

Военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период или принятыми на военную службу по контракту.

Куда обращаться военным в случае увольнения с работы

Омбудсмен рекомендует, что в случае, если работодатели нарушают права военнослужащих, они могут обратиться в Госслужбу по труду следующим образом:

по адресу: ул. Десятинная, 14, г. Киев, 01025,

по тел.: +38(044) 289-85-11,

на e-mail: zvern@dsp.gov.ua.

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