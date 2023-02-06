Могут ли призывника уволить с работы и что в таком случае делать

Могут ли военнообязанных, мобилизованных во время военного положения уволить с места работы, читайте в материале ТСН.ua
По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца военнообязанных, призываемых на военную службу во время мобилизации, уволить с работы нельзя, хотя такие случаи бывают. Это нарушение их права на труд.
Право на сохранение места работы и должности на предприятии, в учреждении, организации, независимо от подчинения и формы собственности и в ФОП, где они работали во время призыва, гарантировано законом работникам, призванным на:
- Срочную военную службу.
- Военную службу по призыву лиц офицерского состава.
- Военную службу по призыву во время мобилизации на особый период.
- Военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период или принятыми на военную службу по контракту.
Куда обращаться военным в случае увольнения с работы
Омбудсмен рекомендует, что в случае, если работодатели нарушают права военнослужащих, они могут обратиться в Госслужбу по труду следующим образом:
- по адресу: ул. Десятинная, 14, г. Киев, 01025,
- по тел.: +38(044) 289-85-11,
- на e-mail: zvern@dsp.gov.ua.
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