Могут ли продлить срок обновления данных для военнообязанных: в Минобороны ответили

В то же время в Минобороны не исключают форсмажорную историю.
Оснований для продления срока обновления персональных данных для военнообязанных нет.
Об этом сказал спикер министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона во вторник, 4 июня.
"На самом деле сейчас идет обновление данных. В приложении "Резерв+" уже нет каких-то сбоев. Если были в первые дни зависания, как только запустился это приложение, из-за технических проблем, из-за определенной перегрузки, потому что очень много людей решили это попробовать, сделать в электронном. виде в своем смартфоне, сейчас таких проблем нет, то есть обновить через "Резерв+", скачав предварительно это приложение, может каждый военнообязанный.
В то же время Лазуткин не исключает форсмажорную историю, когда придется продлить срок обновления данных.
"Зависит от того, в каком темпе будут продолжать обновлять свои данные те, кто должны это сделать — резервисты, призывники и военнообязанные", — добавил спикер оборонного ведомства.
Напомним, в Минобороны Украины ответили, могут ли вручить повестку тем, кто обновил данные в "Резерв+".
Читайте также ведущие новости дня:
- Мобилизация в Украине: имеют ли право ТЦК "упаковывать" в бусы и как действовать в таком случае — адвокат объяснила
- Украина меняет отношение к Китаю: Киев впервые публично заговорил об ответственности Пекина за поддержку России в войне
- "От замужества смысла не было": старейшая роженица Украины Подвербная впервые рассказала о своей жизни