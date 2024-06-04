Могут ли продлить срок обновления данных для военнообязанных: в Минобороны ответили

В то же время в Минобороны не исключают форсмажорную историю.

Оснований для продления срока обновления персональных данных для военнообязанных нет.

Об этом сказал спикер министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона во вторник, 4 июня.

Также читайте Разрешение Украине бить западным оружием по территории РФ: Шольц сделал неожиданное заявление

"На самом деле сейчас идет обновление данных. В приложении "Резерв+" уже нет каких-то сбоев. Если были в первые дни зависания, как только запустился это приложение, из-за технических проблем, из-за определенной перегрузки, потому что очень много людей решили это попробовать, сделать в электронном. виде в своем смартфоне, сейчас таких проблем нет, то есть обновить через "Резерв+", скачав предварительно это приложение, может каждый военнообязанный.

В то же время Лазуткин не исключает форсмажорную историю, когда придется продлить срок обновления данных.

"Зависит от того, в каком темпе будут продолжать обновлять свои данные те, кто должны это сделать — резервисты, призывники и военнообязанные", — добавил спикер оборонного ведомства.

Напомним, в Минобороны Украины ответили, могут ли вручить повестку тем, кто обновил данные в "Резерв+".

Читайте также ведущие новости дня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.