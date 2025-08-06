Могут ли россияне форсировать Днепр в Херсонской области: мнение военного

Херсонская область / © Associated Press

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Российские кафиры пытаются «прощупать» слабые места Сил обороны, чтобы подготовиться к форсированию реки Днепр на Херсонщине. Впрочем, чтобы готовить плацдарм для высадки десанта, нужно знать, куда он может высадиться. Теперь вся островная зона под контролем Сил обороны Украины.

Об этом сообщил полковник, спикер сил обороны Юга Украины Владислав Волошин в эфире «Мы-Украина».

По его словам, каждый день враг проводит по несколько штурмовых действий, пытается высадиться по всей островной зоне.

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«На юге на острове Козулысский, Забич – одно штурмовое действие. Один штурм на острове Беллогрудов. Кроме того, два-три штурмовых действия возле Антоновских мостов — все это больше напоминает диверсионно-поисковые действия», — сказал он.

Да, враг пытается «прощупать» украинскую оборону. Но Волошин отмечает: говорить о каких-то форсирующих действиях нельзя.

«Оккупанты планируют высадиться и закрепиться на одном из островов. Им сбрасывают с дронов снабжение, боеприпасы, воду. Противник сидит на острове, пока его не уничтожат ВСУ», - сообщили в ВСУ.

Волошин акцентирует, что о захвате плацдармов пока говорить рано. Россияне не совершают таких действий.

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Также военный отмечает, что важную роль сыграли якорные мины. На нескольких островах враги нарвались именно на них и дальше отказались плыть. Силы обороны продолжают их использовать и минировать русло на некоторых направлениях.

Ранее украинские защитники уничтожили очередной катер Черноморского флота страны-агрессорки РФ. Судно, как стало известно, двигалось вдоль западного побережья Херсона.

«Уничтожен очередной катер черноморского флота с двигавшимся вдоль западного побережья Херсощины десантом. Спасибо военным морякам за хорошую работу. Итого к победе!» — отметил командующий Военно-Морскими Силами Вооруженных Сил Украины вицеадмирал Алексей Неижпапа в Facebook и опубликовал кадры поражения вражеского судна.