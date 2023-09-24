Могут ли россияне готовить прорыв фронта на Лимано-Купянском направлении — Черник предоставил подробности

По сообщению Восточного управления войск ВСУ, в течение 11-17 сентября армия РФ практически не штурмовала украинские позиции на Лимано-Купянском направлении, но продолжается формирование новых штурмовых отрядов. В то же время, известно, что именно на этом направлении находится около 110 тысяч российских военнослужащих, которые, вероятно, готовят прорыв фронта на этом направлении.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL сказал военный эксперт полковник запаса Петр Черник.

"Не надо недооценивать врага. 110 тысяч человек – это невероятно много. Объясню, почему они это делают. Все через Бахмут. Сдать они его не могут, и понятно почему. Будут сражаться до последнего патрона, до последнего солдата", – сказал Черник.

По словам эксперта, россияне не могут дальше продвинуться и Бахмут стремятся удержать, поэтому создают точку давления, куда, по их логике, ВСУ будут снимать силы и средства с Бахмутского плацдарма.

"Это логично. Сконцентрировали большое количество живой силы, это да. Но эту силу нужно обеспечить нормальной техникой", – добавил он.

Эксперт пояснил, что 40-тысячный корпус нуждается в 725 танках, 2,5 тысячах бронированных машин и тысяче стволов артиллерии и реактивных систем залпового огня, но этого нет.

Если найдется на 100 тысяч 500 танков, это будет хорошо. для них будет фантастика. Но есть нюанс. Бахмут они брали не техникой, а пехотой, и 100 тысяч – это много", – добавил Черник.

Он заявил, что ВСУ истребили окупантов в Бахмуте, поэтому дальше они продвинуться не могут.

"Но 100 тысяч – это многовато, их тоже придется уничтожать. И самый главный момент – не надо бояться частичных успехов врага. Ни одна война в мире не знает, чтобы одни бесконечно наступали, а другие бесконечно отступали. Так не бывает. Даже терпящие. стратегического поражения, все равно наступают и могут преуспеть", – рассказал Черник.

Напомним, Британия сообщила, что ВСУ добились тактического успеха в селах Клищиевка и Андреевка возле Бахмута. Однако пока некорректно говорить, что ВСУ якобы скоро уволят Бахмут, считает полковник ВСУ в запасе Петр Черник.

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