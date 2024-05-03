Могут ли россияне открыть новый фронт: Синегубов рассказал о ситуации на Харьковщине

Россия снова активизировала штурмовые действия на фронте, а роспропаганда распространяет сообщения о подготовке наступления на Харьков.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал о ситуации в регионе в интервью 24 каналу.

По словам Олега Синегубова, оккупанты периодически меняют направление атак. Активные боевые действия сейчас продолжаются на Купянском направлении – в районе сел Синьковка и Табаевка.

"О возможности открытия новой линии фронта говорить пока рано. Ведь тех сил, которые там есть, их недостаточно по сравнению с Купянским направлением, где враг проводит активные боевые действия", — заявил глава Харьковской ОВА.

Синегубов объяснил, что российская армия должна сосредоточить как минимум 100 тысяч военных, что открыть новую линию фронта, но таких резервов у россиян пока нет.

Он добавил, что в регионе готовы протистоять возможным вызовам со стороны захватчиков.

Напомним, командующий Сухопутными войсками рассказал о планах россиян по захвату Харькова или Сум. Но удастся ли им собрать необходимые для этого силы, пока неизвестно.

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