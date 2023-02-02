Могут ли россияне повторить наступление 24 февраля: оценка генерала Павлюка

Российская армия готовится к новому наступлению. Но пока у России нет возможности наступать на два фронта.

Об этом рассказал командующий группировкой сил и средств обороны Киева Александр Павлюк в интервью РБК-Украина.

Он отметил, что о желании Москвы взять реванш по меньшей мере от рудника говорит и украинское военно-политическое руководство, и представители западных структур. Впрочем, по мнению Павлюка, фокус Кремля сейчас нацелен на Донбасс.

По его словам, маловероятным является то, что агрессор в ближайшее время способен организовать стратегическую наступательную операцию сразу на нескольких направлениях, как это было в начале вторжения.

Кроме того, по состоянию на сегодняшний день на территории Беларуси у россиян нет соответствующей группировки, которая могла бы осуществить наступление на столицу. Однако, зная коварство врага, украинские военные все же не исключают вероятность того, что Россия может снова повторить поход с Севера, в частности, на Киев.

"Пока мы не видим той группировки, которая может повторить такое наступление (наступление на Киев). Оно может быть создано, его могут перебросить с территории России. Поэтому мы готовимся к этому. Но сейчас в Беларуси такой группировки нет... Одна из подразделений россиян, которое там было сформировано, перемещено обратно на территорию РФ, рядом с Луганской областью. Вероятно, оно будет применяться именно там. В Беларуси также происходит создание новых российских подразделений. Однако пока все боевые части россиян идут на Восток", — высказался генерал -лейтенант.

Павлюк высказал мнение, что более вероятен сценарий – если у россиян будет успех на Востоке, тогда возможно наступление по другим направлениям, в том числе и с Севера.

"Чтобы вести наступательные действия еще где-то, им нужно создать соответствующие группировки сил и средств. Если бы у них была такая возможность, то они не отходили бы с Севера еще тогда, в марте, не убегали бы из Херсона и не были бы выбиты из Харьковской области "То есть, несмотря на мобилизацию, у России не так уж много сил и средств. Да, она имеет преимущество в человеческом ресурсе и боеприпасах. Но их потери достаточно ощутимы для них", — пояснил он.

Напомним, командующий группировкой сил и средств обороны Киева Александр Павлюк заявлял, что новое наступление РФ на Киев не исключается, потому что основная задача российского агрессора – захватить и сменить власть в Украине, и пока она не будет выполнена, РФ не сможет полностью контролировать страну. Но на киевском направлении разведка не видит группировки, которая могла бы угрожать наступлением.

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