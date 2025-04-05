Могут ли россияне привлечь военных из КНДР для наступления на Херсон и Запорожье: в Defense Express дали ответ

Военные КНДР / © Associated Press

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Пока нет оснований считать, что Россия начала опрокидывать северокорейские войска для усиления наступления на Херсон или Запорожье.

Такое мнение в эфире «Эспрессо» высказал военный эксперт Defense Express Иван Киричевский.

«Сообщения о том, что РФ может привлечь военных из КНДР для наступления на Херсон и Запорожье, больше по характеру напоминают „услышал звон и не знаю, где он“. Поскольку еще недели две назад в социальных сетях появились фото группы вагонов в районе Джанкоя. Важно — не эшелоны, а группа вагонов. На этих вагонах было что-то похожее на пусковые установки в артисистему КНДР и несколько САУ Koksan. С одной стороны, действительно само по себе появление САУ Koksan на фронте для нас неприятно. Ведь САУ имеет дальность стрельбы 40 км обычным боеприпасом и до 60 км активно-реактивным снарядом. То есть россияне явно на такую систему облизывались. Ибо это САУ с очень высокими характеристиками. Россияне просили у КНДР САУ Koksan для того, чтобы перестрелять натовскую артиллерию ВСУ», — сообщил он.

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Эксперт отметил, что хотя КНДР и поставляет вооружение в Россию, делиться личным составом своей армии они не спешат.

«Впрочем, это не эшелоны таких САУ, а только группа вагонов. На основе этого писать прописными буквами о том, что северокорейские войска идут на Запорожье или Херсон немного, мягко говоря, раньше времени. КНДР очень щедро снабжает своим российским товарищем боеприпасы и артиллерийские системы, но за это она что-то просит. Во-вторых, КНДР все равно не готова давать своих людей. Выходит, что один людоедский режим не спешит давать своих людей другому такому же режиму», — добавил эксперт.

Напомним, командир 92 ОШБр Виталий Нащубский рассказал интересные детали о том, как северокорейские бойцы воюют против Украины. Нащубский отметил, что с военными из КНДР было сложно воевать, но уничтожить их удалось много.