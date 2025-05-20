Могут ли «сокрушительные санкции» заставить Россию прекратить войну: американский аналитик ответил

Война России и Путина / © ТСН.ua

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Так называемые «сокрушительные санкции» не будут означать прекращения Путиным военных действий. Они могут лишь снизить объем ресурсов, доступных Путину для продолжения войны, но не для ее остановки.

Об этом сказал старший научный сотрудник Центра политики безопасности (США) Андрей Илларионов на YouTube-канале Мосейчук Podcast.

«Допустим, европейцы введут эти санкции. Главный вопрос: что сделают эти санкции? Они могут ограничить экономические, финансовые ресурсы агрессору. Действительно видим, что в последнее время в целом ряде направлений частично санкции, отчасти другие факторы действуют на сокращение темпов прироста экономического потенциала России», — отметил он.

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Сейчас мы видим, что темпы экономического роста России замедлились серьезно в первом квартале 2025 года. Даже прошло маленькое сокращение русского ВВП. Возможно, даже это будет продолжаться во втором квартале.

Даже если начнется экономическая рецессия в России, продолжает он, и даже если эти санкции приведут к сокращению экономического потенциала агрессора еще в большей степени, это не будет означать прекращения Путиным военных действий.

«Санкции могут лишь снизить объем ресурсов, доступных Путину для продолжения войны. Но не для остановки войны. Для того, чтобы остановить войну, есть единственное средство — военная сила, военное сопротивление и военный разгром агрессора. Кто это сделает? Это сделают ВСУ вместе с партнерами, союзниками и друзьями», - подчеркнул Илларионов.

Он отметил, что санкции и дипломатические могут способствовать разгрому России военным путем, но сами они не будут останавливать Путина и тем более не восстановят территориальную целостность Украины.

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Ранее ясновидящий из Бразилии Атос Саломе, известный как «живой Нострадамус», сделал пророчество о том, как закончится война в Украине. Он также предупредил о «невидимой войне», которая может привести к взрыву ядерного реактора.

Как утверждает «живой Нострадамус», война в Украине завершится в 2025 году без официальной победы любой из сторон с «замороженными» границами и фактическим превращением Украины в «буферное государство».

"Война не завершается победой, а экономическим истощением", - предупредил Саломе, уточнив, что речь идет о тихой перестройке границ - не географических, а финансовых.