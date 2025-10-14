Могут ли "Томагавки" переломить ход боев - мнение военного аналитика

Tomahawk

Военный аналитик Майкл Кларк разобрал, почему поставки крылатых ракет Tomahawk в Украину могли бы изменить оперативную ситуацию и какие ограничения этого решения следует учитывать.

Об этом рассказывает Sky News.

Почему Tomahawk – это серьезное оружие

Кларк напомнил, что эти ракеты стали известны с 1991 года благодаря сочетанию высокой точности и способности поражать защищенные цели на большом расстоянии. Основные тезисы аналитика:

Точность важнее скорости. Tomahawk развивают подзвуковую скорость (по сравнению с баллистическими ракетами), но получили репутацию из-за точной наводки. Это позволяет уязвлять конкретные объекты без широкого разрушения соседних территорий.

Одна ракета – реальная стоимость. По словам Кларка, для "полезного поражения" многих высокоценных объектов часто достаточно одной ракеты, а не массового залпа.

Гибкая навигация. Tomahawk использует несколько средств наведения – инерционную систему, GPS (и ее военные варианты), а также возможность маршрутизации по рельефу местности – это затрудняет перехват или отвод ракеты.

Различные платформы запуска. Есть морские, подводные, воздушные и наземные варианты Tomahawk. Кларк предполагает, что в случае поставки Украине это, скорее всего, будет наземная версия, поскольку у украинского флота пока нет нужных стартовых платформ.

Какой эффект может быть для Украины

Кларк считает, что доступ к Tomahawk даст Украине возможность:

наносить прицельные удары по ключевой логистике, составам, командным пунктам или инфраструктуре на значительном расстоянии от линии фронта;

создавать дополнительное стратегическое давление на противника, заставляя его пересмотреть размещение сил и запасы;

повысить возможности "нажатия" без применения массированных ударов, минимизируя безвозвратные разрушения в населенных пунктах.

Ограничения и риски

Аналитик также назвал ряд ограничений и рисков, которые следует учитывать:

Политическое измерение и эскалация. Снабжение дальнобойных крылатых ракет — вопрос не только технический, но и политический. Оно может быть воспринято как эскалация и на дипломатический контекст.

Логистика и обучение. Даже наземные пусковые установки требуют подготовки, защиты и обслуживания. Украина потребует времени и ресурсов для безопасного и эффективного применения таких систем.

Противодействие противника. Хотя ракеты и трудно перехватить, у врага остаются средства радиоэлектронной борьбы, ПВО и другие контрмеры, способные снижать эффективность ударов в отдельных сценариях.

Политика экспорта оружия. Поставка Tomahawk от США – это решение, включающее оценку рисков, сроков и союзнической координации; оно может сопровождаться политическими условиями и ограничениями.

Заключение аналитика

Майкл Кларк подчеркнул: Tomahawk — мощный инструмент, который мог предоставить Украине дополнительные возможности для точечных ударов в глубоком тылу противника. В то же время, это не “волшебная кнопка”, которая сама по себе закончит войну: результат будет зависеть от количества ракет, условий их применения, подготовки персонала и политического контекста.

Ранее аналитики портала Defense Express сообщали, какое количество Tomahawk могут получить ВСУ.