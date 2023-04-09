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Могут ли украинцам вручать повестки во время пересечения границы: адвокат указал на интересный нюанс

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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Могут ли украинцам вручать повестки во время пересечения границы: адвокат указал на интересный нюанс

Фото: ТСН.ua

Если человеку вручают повестку на границе – это незаконно, подчеркнул юрист.

Адвокат Тарас Никифорчук подчеркнул, что у пограничников нет полномочий или служебных обязанностей вручать повестки во время пересечения границы военнообязанными.

Об этом юрист рассказал на своем ютуб-канале.

Впрочем, есть один нюанс, когда сотрудники ГНСУ могут обратить особое внимание на военнообязанного. Это тот случай, когда человек пересекал границу незаконно.

"Тогда сотрудники пограничной службы составляют соответствующие материалы, составляют протокол и передают его в суд. А судья выносит постановление, согласно которому человеку "светит" штраф от 3,4 тыс. грн, никакой уголовной ответственности за это не может быть", — говорит Никифорчук. .

В случае незаконного пересечения человеком пограничники вызывают полицию, но правоохранители по закону не имеют права задерживать и доставлять лицо в ТЦК. Если это происходит, то это незаконно, отмечает Никифорчук.

Напомним, ранее рассказывали, законно ли задерживать на границе 17-летних.

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