Могут ли украинцев снятых или исключенных с военного учета вызвать в военкомат

Чем отличается "снятие с военного учета" от "исключения из военного учета". Что делать, если таким лицам пришла повестка, читайте в материале ТСН.ua

Снятие и исключение с военного учета – в чем разница

Закон Украины «О воинской обязанности и военной службе» содержит понятие "снятие с военного учета" и "исключение с военного учета".

Одним из оснований снятия с военного учета, согласно пп. 1 п. 2 ч. 5 ст. 37 вышеуказанного закона является изменение места или учетного списка (ТКЦ и СП). Лицо, снятое с военного учета в связи с новым местом жительства, должно стать на военный учет на новом месте.

Согласно закону исключению сз военного учета в ТЦК и СП подлежат граждане Украины, которые:

Призваны или приняты на военную службу.

Проходят военную службу (обучение) в высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высшего образования.

Признаны военно-врачебными комиссиями непригодными к военной службе с исключением из военного учета.

Достигли предельный возраст пребывания в запасе.

Прекратили гражданство Украины.

Были ранее приговорены к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.

Направлены для отбывания наказания в учреждения выполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера.

Умершие или признанные в установленном законом порядке безвестно отсутствуют или объявлены умершими.

Могут ли вручить повестку, если человек снят или исключен с военного учета

Как разъясняет юрист Владислав Зайцев "вручить повестку могут как снятому, так и исключенному с военного учета лицу... При вручении повестки уполномоченные лица не устанавливают наличие или отсутствие факта отсрочки от призыва. Этими вопросами занимается непосредственно призывная комиссия". Для этого необходимо явиться в ТЦК и СП в установленное время и дату.

Как отмечает эксперт "Закон не содержит среди категорий лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, снятых с военного учета. Следовательно, такие лица могут быть призваны на военную службу при условии прохождения медицинской комиссии. Что касается исключенных из военного учета, то они также не подпадают под категорию тех, кто имеет отсрочку. Но, есть определенные нюансы"

Например, если военный уволен со службы на основании заключения ВЛК о непригодности к военной службе с исключением из военного учета, его последующая мобилизация исключается.

Однако, если он был исключен из военного учета по причине непригодности к службе до полномасштабного вторжения, есть вероятность его вызова на ВЛК для повторного осмотра и проверки состояния здоровья.

"Установление в результате прохождения ВЛК пригодности или ограниченной пригодности к службе может повлечь следующий призыв на военную службу».

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