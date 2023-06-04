Могут ли украинцы узнать время подлета вражеских целей после включения сирены: ответ эксперта

Эксперт напомнил, что баллистические ракеты прилетают действительно очень быстро, поэтому времени добежать до укрытия может и не быть. Поэтому это очень сложный вопрос — оставаться дома или бежать к укрытию во время угрозы падения обломков.

На фоне недавнего трагического инцидента в Киеве, когда вражеская ракета прилетела фактически через 5-10 минут после объявления воздушной тревоги, украинцев интересует вопрос – как узнать, сколько времени до прилета воздушной цели.

Об этом рассказал военный эксперт Александр Коваленко в эфире общенационального телемарафона в слоте 1+1.

Коваленко признал, что иногда действительно можно не успеть бежать в бомбоубежище, поэтому лучше остаться дома.

"Да. Возможно, это и не правильно так говорить, но иногда это правда. Иногда вы можете и не успеть до бомбоубежища. Если мы говорим о самолетах Ту-95 ТС, то понимаем, что это время пуска, потом сами ракеты Х-101 пока еще долетят. Есть примерно 1-1,5 часа. То есть когда говорят "пуск Х-101" — то через час — полтора они будут в воздушном пространстве Украины. Есть время, чтобы отреагировать", — говорит Коваленко.

По его словам, в случае с баллистическими ракетами столько времени нет.

Коваленко ответил, может ли израильская система оповещения, тестируемая в Киеве, распознавать, какая ракета летит.

"Есть много факторов... Мы сейчас говорим о времени подлета и о том, есть ли у вас время спуститься в бомбоубежище. Но если вы не спуститесь в бомбоубежище, а в ваш дом попадет ракета, которую не успели перехватить силы ПВО – от дома ничего не остается.А если вы будете в бомбоубежище, вы спасете свою жизнь и жизнь своих близких.С другой стороны, падают обломки и есть риск падения обломков.Если вы находитесь в это время на улице, есть угроза для вас... Поэтому это достаточно серьезная дилемма – делать такие выводы и выбор", – объяснил эксперт.

Напомним, в ночь на 1 июня оккупанты запустили по Киеву 10 ракет "Искандер". Возле закрытого укрытия в поликлинике в Деснянском районе столицы погибли три человека: 9-летняя девочка и ее 34-летняя мама, а также 33-летняя женщина. Люди пришли к укрытию, однако там было закрыто. Они получили смертельные ранения в результате падения обломков сбитой вражеской ракеты.

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