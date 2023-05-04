Могут ли уволить с работы мужчину, если нет военного билета: ответ юриста

Согласно действующему законодательству, для того чтобы официально трудоустроиться, учиться, мужчины призывного возраста должны стать на военный учет.

Для трудоустройства военнообязанный должен предоставить соответствующие документы, а именно призывники — приписное, военнообязанные — военный билет или временное удостоверение, резервисты — военный билет. При отсутствии этих документов работодатель имеет право отказать военнообязанному в трудоустройстве.

Но может ли работодатель уволить человека из-за отсутствия документов о военном учете

По словам адвоката Ростислава Кравца, еще до войны мужчины должны были предоставлять военно-учетные документы для трудоустройства, в условиях войны этому стали уделять больше внимания. Работодатели могут отказать в трудоустройстве лицу без военно-учетных документов.

Теоретически работника могут уволить за то, что во время трудоустройства лицо не предоставило соответствующие документы или если человек работал в компании некоторое время и до сих пор у него нет учетного документа. Но, по мнению адвоката, "такое увольнение будет не совсем законным". Такое увольнение работник может оспорить через суд.

Адвокат подчеркивает, что обжаловать приказ работодателя нужно в течение месяца с момента увольнения.

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