Могут ли в России закончиться солдаты и техника: анализ Sky News

Российские военные. Фото иллюстративное / © Associated Press

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Российская армия вряд ли останется без солдат, поскольку РФ вербует людей со всего мира и платит им большие суммы денег.

Об этом заявил аналитик Sky News по вопросам обороны и безопасности Майкл Кларк.

Издание приводит данные вашингтонского Центра стратегических и международных исследований, что в войне погибли или были ранены почти миллион российских военнослужащих, а также около 400 000 украинских военнослужащих. Заметим, что украинская сторона такое количество потерь с нашей стороны категорически отрицает.

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Кларк говорит, что российская военная машина много платит солдатам из глубинки России за войну в Украине, а также солдатам из иностранных стран. В частности, речь идет о наемниках из Азии и Африки.

«Это большая военная машина, но она как губка: вы можете ударить в нее, и она снова приобретает свою форму, но самой губке трудно создать большое наступление, она просто продолжает растекаться. Поэтому украинцам очень трудно это остановить, если у них не будет гораздо более современного оборудования и другой тактики», — отмечает эксперт.

Однако аналитик отмечает, что расходы на армию напрягают российскую экономику и «выводят ее из строя».

Он говорит, что это одна из причин, почему Владимир Путин «прилагает все усилия в этом году».

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Он также предупреждает, что качество армии РФ может снизиться еще больше, поскольку Россия продолжает привлекать в свою армию иностранных граждан, не прошедших должной подготовки.

Раньше мы писали, сколько граждан Китая воюет против Украины.