Могут ли вернуть мужчин призывного возраста из-за границы в Украину

Могут ли военнообязанных мужчин за рубежом заставить стать на военный учет, могут ли вернуть их в Украину, читайте в материале ТСН.ua

Согласно постановлению Кабинетов министров от 30 декабря 2022 года, N 1487 посольства и консульства Украины должны вести военный учет призывников, военнообязанных, резервистов, информировать находящихся за рубежом украинцев о начале нового призыва и мобилизации и "способствовать" возвращению их домой .

По мнению юриста Николая Гольбина, пока не существует механизмов, как заставили мужчин стать на консульский и военный учет за границей, тем более вернуть их домой. Уголовные дела по этому факту также невозможно возбудить, потому что это территория других государств, где действуют международные законы.

Как отмечают эксперты:

На учет украинцы могут встать только добровольно.

Сотрудники дипучреждений теоретически смогут проинформировать о призыве, однако не обязаны и не имеют права вручать повестки военнообязанным .

. Нет четкого механизма «содействия возвращению военнообязанных и резервистов в Украину», депортировать мужчин можно только по решению суда иностранного государства.

Выдача (экстрадиция) применяется только в случае совершения определенного преступления, но граждане Украины, выехавшие за границу во время войны, не являются преступниками.

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