Могут ли военные КНДР зайти на Сумщину – мнение эксперта

Эксперт Сергей Грабский не исключает, что задействованные во время российского наступления на Курщине северные корейцы могут войти на территорию Сумской области.

Военные из Северной Кореи, которые вместе с россиянами давят на ВСУ в Курской области, в том числе на правом фланге, могут зайти в Сумскую область.

Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в эфире телеканала "Киев 24".

Эксперт сразу предупредил, что очень трудно предсказать действия россиян. Например, еще в сентябре генерал Буданов говорил, что согласно тому уровню потерь россияне должны остановиться при своем продвижении на Донбассе. "Но они с этим не считаются", — сказал Грабский.

Аналитик не исключает, что северокорейские войска, воюющие в составе российской армии в Курщине, могут зайти на территорию Сумской области.

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"Несомненно, могут. Нет на границе четкого указателя, что здесь Россия, а здесь — Украина. Они выполняют боевые задания. И кстати, продвижение в районе Новенького (Сумская область) выглядит так, как выполнение боевого задания по продвижению в район основной логистической магистрали с целью ее перерезания. Поэтому, увидим, как ситуация будет развиваться", – сказал Грабский.

В то же время он надеется, что большие потери могут заставить россиян не рисковать "освобождением" Курской области и не атаковать украинские подразделения на других направлениях.

Напомним, сегодня диктатор Путин впервые за время операции ВСУ с августа 2024 года приперся на Курщину, да еще натянул на себя военную форму.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что украинские войска будут продолжать воевать в Курской области, "сколько это будет целесообразно и необходимо".

Ранее журналист Юрий Бутусов рассказал, что бои идут на окраине Суджи. Сегодня нардеп Роман Костенко заверил, что ВСУ не вышли из Суджи.

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