Могут ли военные отказаться от Starlink после скандалов с Маском: эксперт объяснил нюансы

Другие системы, подобные Starlink, гораздо дороже, они не так легкодоступны и их не такое количество.

Украинским военным было бы трудно отказаться от Starlink, даже после скандалов с Илоном Маском.

Об этом сообщил эксперт цифровой безопасности Павел Белоусов в эфире телемарафона 9 сентября. Специалист объяснил нюансы.

"Заменить в принципе можно, но проблема в том, что все это не делается быстро. Starlink – заходишь на сайт, заказал и завтра ты уже им пользуешься. То есть это достаточно быстро... Все помнят, как это быстро все развивалось и доставлялось и на фронт, и не только. С другими системами – они гораздо дороже, они не так легкодоступны и их не такое количество. Поэтому здесь понятно, почему нам интересен именно Starlink был", — пояснил Белоусов.

Ранее стало известно, что американский бизнесмен, владелец SpaceX Илон Маск в 2022 году распорядился отключить сеть спутниковой связи Starlink у побережья оккупированного Россией Крыма, чтобы сорвать украинскую атаку на Черноморский флот РФ.

Сам Илон Маск опроверг утверждение телекомпании CNN об отключении в 2022 году Украине доступа к его сервису Starlink у побережья Крыма.

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