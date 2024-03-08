Могут ли войска союзников войти в Украину – ответ Данилова

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов не исключает, что Запад может решить оказать помощь Украине не только оружием. По мнению Данилова, вполне возможно, что войска союзников войдут на территорию нашего государства.

Об этом он заявил в эфире YouTube-канала "Украинская правда".

"Мы абсолютно не исключаем появление на нашей территории тех или иных военных подразделений тех или иных стран, если они будут принимать соответствующее решение", – заявил Алексей Данилов.

Также секретарь СНБО отметил, что вопрос предоставления военной помощи в виде отправки иностранных армейских формирований в Украину является очень щекотливым вопросом, а потому не всегда может обсуждаться публично.

По словам Алексея Данилова, Украина в первую очередь ждет от Запада своевременной поставки оружия в договоренном объеме.

Напомним, только одна страна НАТО не исключает возможности размещения своих войск в Украине. Эта тема обсуждалась в конце февраля во время встречи в Париже европейских лидеров.

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