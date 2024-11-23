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Могут ли Воздушные силы сбивать новые российские ракеты: источник в секторе безопасности ответил

Могут ли Воздушные силы сбивать новые российские ракеты: источник в секторе безопасности ответил

Работа ПВО. / Фото: Associated Press

Боевая часть ракеты разделяется на шесть отдельных блоков.

Украинские воздушные силы ВСУ могут сбивать российские баллистические ракеты после того, как они разделятся на шесть частей.

Об этом сообщил источник в секторе безопасности и обороны Украины в комментарии "NV".

Ракетный комплекс "Кедр" является новой разработкой военно-промышленного комплекса РФ. Хотя ракета не относится к межконтинентальным, ее баллистические характеристики позволяют использовать ее в качестве носителя ядерного оружия.

После достижения заданной высоты происходит разделение боевой части на шесть отдельных блоков. Украине может быть сложно эффективно противодействовать таким ракетам. Наиболее вероятным способом их уничтожения является поражение отдельных блоков, а не всей ракеты в целом.

Напомним, 21 ноября армия РФ атаковала Днепр новой баллистической ракетой. Вероятно, ракетный удар был нанесен из состава ракетного комплекса "Кедр".

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