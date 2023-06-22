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Могут ли ВСУ контратаковать через пересохшее Каховское водохранилище: военный эксперт проанализировал ситуацию

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
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Время на прочтение
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Могут ли ВСУ контратаковать через пересохшее Каховское водохранилище: военный эксперт проанализировал ситуацию

Могут ли ВСУ контратаковать из-за пересохшего Каховского водохранилища / Фото: Associated Press

По словам Ивана Ступака, открываются неплохие условия.

ВСУ могут контратаковать через пересохшее Каховское водохранилище. В то же время, такой же сценарий может рассматривать и Россия.

Об этом шла речь в эксклюзивном интервью ТСН.ua военного эксперта Украинского института будущего Ивана Ступака.

"Все может быть. Восток воды частично облегчил положение наших военных. Действительно, тяжело гражданским, тяжело экологии, но с точки зрения военных перспектив, открываются неплохие условия", — сказал Ступак.

Россияне также видят преимущества для себя, поэтому, как сказал эксперт, "они сейчас очень сильно думают, что делать с этой ситуацией".

"Людей сейчас на все участки фронта банально не хватает", – добавил эксперт во время комментария положения окупантов.

Напомним, что Днепр в это время возвращается в свое русло. Однако последствия взрыва Каховской ГЭС все еще ликвидируют. Так, одной из неотложных потребностей в зоне бедствия после подрыва россиянами Каховской ГЭС остается вода. Как питьевая, так и техническая.

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Дата публикации
Просмотры
238
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