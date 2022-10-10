Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Могут ли ВСУ наносить удары по территории РФ в ответ на ракетный террор: объяснение Жданова

Могут ли ВСУ наносить удары по территории РФ в ответ на ракетный террор: объяснение Жданова

Дата публикации
Просмотры
2512
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Могут ли ВСУ наносить удары по территории РФ в ответ на ракетный террор: объяснение Жданова

Фото: скриншот с видео

По словам Жданова, сейчас Украина не делает этого из-за политики наших стран-партнеров.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, могут ли ВСУ наносить удары по территории России в ответ на масштабные ракетные атаки, например — по территории Белгородской или Курской областей.

Эксперт подчеркнул, что существует понятие "легитимных целей".

"Если ракетные войска стоят на территории России и наносят удары по нашей территории – то это считается легитимной целью, и мы имеем полное право наносить огненное поражение этой цели", – говорит Жданов.

По его словам, чтобы это сделать, нужно отдать приказ войскам по нанесению удара на территории противника.

"Кто отдает такой приказ – Верховный главнокомандующий Владимир Зеленский. Когда этот вопрос раньше поднимали, я говорил: нужно политическое решение для таких ударов. Будет ли оно или нет – пока его нет", – сказал эксперт.

Жданов резюмировал, что Украина действительно может наносить удары по территории РФ всеми доступными средствами на всю глубину достигаемости. Но пока не делает этого из-за политики наших стран-партнеров, которые боятся, что такие действия еще больше спровоцируют Путина, в частности, на ядерный удар.

РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине

10 октября оккупанты ракетами и беспилотниками атаковали почти всю территорию Украины.

Во время массированной атаки 10 октября РФ выпустила по территории Украины 83 ракеты. 43 из них сбила противовоздушнаґ оборона. Власти сообщили об обстрелах в Харькове, Киеве, Львове, Кременчуге, Николаеве, Днепропетровщине, Хмельницкой, Сумской, Ивано-Франковской, Полтавской областях и других населенных пунктах.

В результате атаки погибли 14 человек, еще 97 – травмированы. Более 1300 населенных пунктов остаются обесточенными.

За 10 октября россияне выпустили ракет и беспилотников по Украине на $400-700 миллионов.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал карту российских ракетных ударов по территории Украины.

Российский политолог Валерий Соловей считает, что сегодняшняя атака РФ – "это только начало".

Советник ОП Алексей Арестович предупредил украинцев, что этой ночью россияне могут снова нанести масштабные ракетные удары по всей территории Украины, как это было днем.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация