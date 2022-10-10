Могут ли ВСУ наносить удары по территории РФ в ответ на ракетный террор: объяснение Жданова

По словам Жданова, сейчас Украина не делает этого из-за политики наших стран-партнеров.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, могут ли ВСУ наносить удары по территории России в ответ на масштабные ракетные атаки, например — по территории Белгородской или Курской областей.

Эксперт подчеркнул, что существует понятие "легитимных целей".

"Если ракетные войска стоят на территории России и наносят удары по нашей территории – то это считается легитимной целью, и мы имеем полное право наносить огненное поражение этой цели", – говорит Жданов.

По его словам, чтобы это сделать, нужно отдать приказ войскам по нанесению удара на территории противника.

"Кто отдает такой приказ – Верховный главнокомандующий Владимир Зеленский. Когда этот вопрос раньше поднимали, я говорил: нужно политическое решение для таких ударов. Будет ли оно или нет – пока его нет", – сказал эксперт.

Жданов резюмировал, что Украина действительно может наносить удары по территории РФ всеми доступными средствами на всю глубину достигаемости. Но пока не делает этого из-за политики наших стран-партнеров, которые боятся, что такие действия еще больше спровоцируют Путина, в частности, на ядерный удар.

РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине

10 октября оккупанты ракетами и беспилотниками атаковали почти всю территорию Украины.

Во время массированной атаки 10 октября РФ выпустила по территории Украины 83 ракеты. 43 из них сбила противовоздушнаґ оборона. Власти сообщили об обстрелах в Харькове, Киеве, Львове, Кременчуге, Николаеве, Днепропетровщине, Хмельницкой, Сумской, Ивано-Франковской, Полтавской областях и других населенных пунктах.

В результате атаки погибли 14 человек, еще 97 – травмированы. Более 1300 населенных пунктов остаются обесточенными.

За 10 октября россияне выпустили ракет и беспилотников по Украине на $400-700 миллионов.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал карту российских ракетных ударов по территории Украины.

Российский политолог Валерий Соловей считает, что сегодняшняя атака РФ – "это только начало".

Советник ОП Алексей Арестович предупредил украинцев, что этой ночью россияне могут снова нанести масштабные ракетные удары по всей территории Украины, как это было днем.