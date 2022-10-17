Могут ли ВСУ освободить Херсон в течение следующих недель: "Есть все основания для сдержанного оптимизма"

Украинские военные могут выбить российских оккупантов из Херсона в течение следующих нескольких недель.

Об этом в эфире единого телемарафона сообщил военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Также читайте Россияне повредили один из энергетических объектов компании "ДТЭК", есть пострадавшие

"Вся локация оккупационных войск находится под огневым контролем украинской армии. После освобождения Дудчан ВСУ держит под контролем не только правый, но и левый берег Днепра. Одно из направлений наступления: из Снегиревки на Херсон – там расстояние до 40 километров. Не будем забегать наперед, но есть все основания для сдержанного оптимизма", — подчеркнул Дмитрий Снегирев.

Напомним, что украинские защитники в Херсонской области уничтожили два склада с боеприпасами российских оккупантов.

Читайте также: