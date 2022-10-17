Могут ли ВСУ освободить Херсон в течение следующих недель: "Есть все основания для сдержанного оптимизма"

Херсон украинская армия может освободить в течении нескольких недель.
Украинские военные могут выбить российских оккупантов из Херсона в течение следующих нескольких недель.
Об этом в эфире единого телемарафона сообщил военный эксперт Дмитрий Снегирев.
"Вся локация оккупационных войск находится под огневым контролем украинской армии. После освобождения Дудчан ВСУ держит под контролем не только правый, но и левый берег Днепра. Одно из направлений наступления: из Снегиревки на Херсон – там расстояние до 40 километров. Не будем забегать наперед, но есть все основания для сдержанного оптимизма", — подчеркнул Дмитрий Снегирев.
Напомним, что украинские защитники в Херсонской области уничтожили два склада с боеприпасами российских оккупантов.
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