Могут ли ВСУ перенести весеннее контрнаступление: ключевые заявления властей и мнения экспертов

Анонсированное контрнаступление Вооруженных сил Украины остается одним из самых ожидаемых событий весны. ВСУ продолжают подготовку к деоккупации украинских территорий, в свою очередь, армия России переходит к обороне и строит укрепления.

Ряд экспертов и СМИ уже делали прогнозы насчет даты начала контрнаступления, однако в США произошла утечка секретных военных документов, в которых содержалась информация в том числе и о планах украинской армии.

Может ли из-за этого задержаться контрнаступление ВСУ, от чего будет зависеть его начало – ТСН.ua собрал подробности, ключевые заявления властей и мнения экспертов.

Американские СМИ "узнали" об изменении планов ВСУ

Американское издание The Washington Post сообщило 12 апреля, что ожидаемое весеннее наступление задерживается из-за погодных условий, медленных поставок техники и нехватки боеприпасов.

В статье также отмечалось, что командование Украины может изменить планы из-за утечки секретных документов Пентагона, в частности, о состоянии украинской армии, ее возможностях, противовоздушной обороне. Издание выразило опасение, что "ситуация может зайти в тупик".

Издание Newsweek со ссылкой на "слитые" документы сообщило, что начало контрнаступления ВСУ было запланировано на 30 апреля. Впрочем, издание не исключило, что дата будет перенесена.

В свою очередь, министр обороны США Ллойд Остин после утечки секретных документов провел телефонный разговор с украинским коллегой Алексеем Резниковым. На вопрос журналистов, изменила ли Украина планы на контрнаступление, Остин ответил:

"Я вполне уверен, что они сделают то, что делают хорошие лидеры, большие лидеры. Они будут бороться с врагом, а не следовать конкретному плану. Они имеют отличный план для начала. И только президент Зеленский и его администрация действительно знают все подробности этого плана. У них много ресурсов, которые им нужны, чтобы и дальше быть успешными".

Что говорит украинская власть

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов 13 апреля заверил, что "слив" в Сеть секретов Пентагона никоим образом не повлияет на наступление Вооруженных сил Украины.

"Если есть проблема, она будет решена. Если проблемы нет, то лучше. На реальные результаты наступательной операции это повлиять не сможет", — подчеркнул Буданов.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль на пресс-конференции в Вашингтоне 15 апреля заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться уже в ближайшее время.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заверил, что украинские военные имеют "не один, не два, не три и даже не четыре варианта развития событий на фронте".

"Все предположения относительно планов украинских военных, в том числе по контрнаступлению, не имеют под собой никакой основы. Это все будет решаться в последний момент, когда будет приниматься окончательное решение", – сказал Данилов.

Комментируя возможную дату контрнаступления, секретарь СНБО отметил: "Никто не может сказать, что будет завтра, послезавтра, через неделю".

В свою очередь бывший советник Офиса президента Алексей Арестович 12 апреля отметил, что единственным препятствием для контрнаступления ВСУ является дождливая погода, которая мешает передвижению тяжелой бронетехники. По его словам, погода не будет способствовать контрнаступлению ВСУ еще 2-3 недели.

"Последний штрих" перед контрнаступлением

Запланированное на 21 апреля заседание коалиции "Рамштайн" может стать "последним штрихом" в канун украинского контрнаступления.

Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

"Это будет последний "Рамштайн" перед нашим наступлением. Будут уточнены некоторые детали, согласованы некоторые поставки или предупреждены наши партнеры о некоторых эксцессах в процессе подготовки. Последний штрих перед наступательными действиями", — заявил он.

Комментируя возможность предоставления Украине западной авиации, Свитан отметил:

"Даже если на этом "Рамштайне" будут утверждены какие-то моменты, связанные с передачей нам авиации, мы на следующий день не увидим авиацию, так быстро это не делается".

Погодный фактор

Весенние дожди задерживают начало контрнаступления ВСУ, поскольку в грязи сложно передвигаться не только тяжелой технике, но и пехоте.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Freeдом" военный эксперт и майор запаса ВСУ Алексей Гетьман. По его словам, погода "влияет на наши вооруженные силы и на вооруженные силы врага".

"Когда ходишь по такой грязи, глине, у тебя на каждом берце налипает по 1-2 кг грязи. Она такая липкая, что надо счищать саперной лопаткой или ножом. Достаточно сложно вести боевые действия при таких условиях. О технике вообще можно не говорить — пешком ходить тяжело. Потеплеет, вода подсохнет, и тогда уже будет совсем по-другому", — объяснил военный эксперт.

По словам Гетьмана, для начала наступательных действий нужна солнечная погода: "Вода не впитается сама — она может только высохнуть".

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