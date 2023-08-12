Могут ли ВСУ перейти на левый берег Днепра в Херсонской области: Маляр дала четкий ответ

Перед тем как совершить десантную операцию, оккупированную территорию нужно зачистить от врага.

На оккупированной территории Херсонской области подразделения ВСУ проводят специальные операции, но полноценный десант на левом берегу Днепра состоится тогда, когда вражеские войска будут отброшены.

Об этом написала в субботу, 12 августа, в своем Telegram-канале заместитель министра обороны Анна Маляр.

Она сообщила, что только что вернулась с позиций ВСУ на правом берегу Днепра и не видит поводов, чтобы раздувать ажиотаж о скорой переправе на оккупированную территорию украинского десанта.

"Для того чтобы там высадиться, не быть уничтоженными, да еще и закрепиться, нужно зачистить территорию и отбросить врага. Мы бережем людей, поэтому работаем контрбатарейно”, — подчеркнула она.

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В то же время Маляр подтвердила, что определенные подразделения выполнили на левом берегу "определенную задачу".

"Это предсказуемо, ведь наша цель — вернуть все временно оккупированные территории, так что мы везде отрабатываем такую возможность", — отметила она.

Напомним, ранее стало известно, что целью секретной операции на левом берегу Днепра, которую провели 8 августа спецназовцы ГУР, было похищение российского офицера, чтобы узнать больше о стратегии обороны россиян в оккупированной Херсонской области.

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