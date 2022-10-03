Могут ли ВСУ повторить Харьковский сценарий в Луганской области: объяснение эксперта

По мнению эксперта, у оккупантов есть потенциал для наступательных действий, а не обороны.
Вооруженные силы Украины в Луганской области могут повторить успех, которого достигли на Харьковском направлении, но для этого необходимы определенные условия.
Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии "24 канала".
"Когда будут соответствующие условия, мы сможем наблюдать достаточно масштабные, активные и интенсивные действия ВСУ в Луганской области", — говорит эксперт.
В частности, речь идет о:
- снижение эффективности системы управления передовыми подразделениями оккупационных войск;
- снижение эффективности их снабжения.
"В таком случае условия будут более или менее созданы для того, чтобы оказывать влияние для дальнейшего развития событий. Другой этап – нивелирование возможностей логистических артерий для обеспечения или передислокации подкрепления для подразделений или их эвакуации", – отметил Коваленко.
По мнению эксперта, у оккупантов есть потенциал для наступательных действий, но именно для обороны – он недостаточен. По его словам, на Донбасском плацдарме сосредоточены именно те подразделения, которые ориентированы на осуществление именно наступательных действий.
"Но в обороне – это совсем другой сценарий использования этого ресурса. Именно сейчас они не смогут его достаточно эффективно использовать. Они смогут исключительно тормозить продвижение ВСУ, а не блокировать, как положено во время обороны", – считает Коваленко.
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