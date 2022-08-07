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Могут ли ВСУ ударить по строящимся подстанциям возле ЗАЭС: Жданов рассказал о ситуации на Запорожской атомной

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Могут ли ВСУ ударить по строящимся подстанциям возле ЗАЭС: Жданов рассказал о ситуации на Запорожской атомной

Военный эксперт предоставил информацию об актуальном состоянии ЗАЭС под временным руководством оккупантов.

Украинская армия пока не может нанести удары, чтобы выбить россиян из Запорожской АЭС.

Об этом 7 августа сообщил военный эксперт Олег Жданов.

"Станция еще питает наши сети. Но сейчас на Запорожской атомной находится российская администрация. Там руководство РФ. Вспомните, что они первое сделали на станции — осадили сразу четыре реактора для того, чтобы снизить мощность. Затем в результате боевых действий была уничтожена подстанция — две линии из трех выходящих со станции. Они продолжили снижение мощности реакторов, аргументируя это тем, что некуда девать электроэнергию", — рассказал Жданов о ситуации на ЗАЭС.

По его словам, россияне, продолжая уничтожать еще выходящую в наши сети подстанцию, усиленно строят подстанцию, чтобы переключить ее полностью на юго-восток.

"И, как сказал вице-премьер РФ, "если Украина захочет, то мы ей будем продавать электроэнергию". Это факт. Но, добавлю, что "хотилки" очень велики у российского руководства. А вопрос их руководства на станции – это вопрос времени. К моменту ее освобождения. Пусть хотят, пусть пытаются, а мы, когда вернем станцию под свой контроль, наладим все так, как должно быть", — добавил Жданов.

Напомним, "Энергоатом" назвал циничную цель обстрелов Запорожской АЭС оккупантами.

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Дата публикации
Просмотры
15к
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