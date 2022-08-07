Могут ли ВСУ ударить по строящимся подстанциям возле ЗАЭС: Жданов рассказал о ситуации на Запорожской атомной

Украинская армия пока не может нанести удары, чтобы выбить россиян из Запорожской АЭС.

Об этом 7 августа сообщил военный эксперт Олег Жданов.

"Станция еще питает наши сети. Но сейчас на Запорожской атомной находится российская администрация. Там руководство РФ. Вспомните, что они первое сделали на станции — осадили сразу четыре реактора для того, чтобы снизить мощность. Затем в результате боевых действий была уничтожена подстанция — две линии из трех выходящих со станции. Они продолжили снижение мощности реакторов, аргументируя это тем, что некуда девать электроэнергию", — рассказал Жданов о ситуации на ЗАЭС.

По его словам, россияне, продолжая уничтожать еще выходящую в наши сети подстанцию, усиленно строят подстанцию, чтобы переключить ее полностью на юго-восток.

"И, как сказал вице-премьер РФ, "если Украина захочет, то мы ей будем продавать электроэнергию". Это факт. Но, добавлю, что "хотилки" очень велики у российского руководства. А вопрос их руководства на станции – это вопрос времени. К моменту ее освобождения. Пусть хотят, пусть пытаются, а мы, когда вернем станцию под свой контроль, наладим все так, как должно быть", — добавил Жданов.

Напомним, "Энергоатом" назвал циничную цель обстрелов Запорожской АЭС оккупантами.

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