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Могут нанести ракетные удары по объектам на суше: корабли оккупантов вошли в закрытые районы Черного моря

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Могут нанести ракетные удары по объектам на суше: корабли оккупантов вошли в закрытые районы Черного моря

Иллюстрация / Associated Press

Оккупанты пытались безуспешно штурмовать н.п. Благодатное.

Корабли русских оккупантов вошли в закрытые районы Черного моря. Вероятно, захватчики планируют нанести ракетные удары по объектам на территории Украины.

Об этом предупреждает Генеральный штаб ВСУ.

"На Южнобужском направлении противник принимает меры по восстановлению боеспособности, пополнению боеприпасов. Продолжал проведение инженерных работ. Проводил штурмовые действия в направлении населенного пункта Благодатное, успеха не имел. Корабельный состав черноморского флота России выполняет задачи в определенных районах Черноморской и Азовской операционных зон. Отдельные корабли вышли в закрытый район, вероятно, с целью нанесения ракетных ударов по объектам на территории Украины", — говорится в сообщении.

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