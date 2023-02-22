"Могут напомнить, как все началось": в ГУР предупредили о коварном замысле РФ к годовщине вторжения

К годовщине полномасштабного вторжения в Украину армия России может прибегнуть к чему угодно, чтобы напомнить, каким было начало войны, 24 февраля. Украина готова к любому развитию событий.

Такое мнение высказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью Associated Press.

С приближением 24 февраля, считает Скибицкий, может произойти что угодно, в том числе ракетные удары по стране, "чтобы напомнить нам, как все началось в ночь на 24 февраля".

"Можно ждать чего-либо. И возможно ударов, и еще каких-то провокационных действий. Это ракетные удары по нашей инфраструктуре, на фронте. Мы готовы к такому развитию событий. Мы не доверяем Москве и не доверяем уже много лет", — отметил Скибицкий.

Говоря о ситуации на фронте, он отметил, что многое будет зависеть от того, как пройдут эти ближайшие месяцы и какие успехи будут достигнуты, в том числе и украинской стороной.

"Многое будет зависеть от того, как пройдут эти ближайшие месяцы и какие успехи будут достигнуты, в том числе и наши собственные. Потому что мы также планируем свои боевые действия не на завтра и не послезавтра, а на определенный период времени", — заинтриговал он.

Напомним, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в парламенте Федор Вениславский предупредил, что Россия может активизироваться на фронте и нанести по Украине массированные ракетные удары.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов тоже убежден, что российские оккупанты к годовщине полномасштабного вторжения планируют новую массированную ракетную атаку по Украине.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что 24 февраля россияне могут использовать остатки ракет для нового удара по Украине и постараются атаковать на фронте.

Военный аналитик Алексей Гетьман считает, что Украину, скорее всего, ожидают массированные ракетные удары, но не 23 – 24 февраля. Оккупанты нанесут удары несколько позже.

Эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко высказывал мнение, что к 24 февраля российские захватчики могут усилить боевые действия и наступление на трех направлениях – в Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

В свою очередь спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что Россия осуществляет подготовку к атакам, а также нагнетает ситуацию к годовщине вторжения в Украину. оккупанты, вероятно, хотят показать сакральность этой даты.

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