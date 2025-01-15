Могут нести ядерный заряд: Россия ударила по Украине ракетами Х-55СМ

В ночь на 15 января во время массированной атаки по Украине российские войска запускали крылатые ракеты Х-55СМ с массо-габаритными макетами боевых частей, чтобы усложнить работу украинских сил противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Defense Express.

По данным издания, ракеты были запущены с самолетов Ту-95МС из Волгоградской области. Х-55СМ, модификация ракеты Х-55, имеет увеличенную дальность до 3500 км благодаря специальным бакам. Эти ракеты являются носителями ядерного заряда, однако во время атаки по Украине они не содержали ядерных боеголовок.

"Добавим, что использование Х-55СМ в отчетах Воздушных сил за последнее время встречается также в статистике отражения атак за 25 и 13 декабря 2024 года", — говорится в сообщении.

Напомним, утром армия РФ атаковала Украину ракетами. В ряде областей ввели превентивные отключения света.

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