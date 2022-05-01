Могут обстреливать из артиллерии: в Генштабе рассказали о ситуации на Волынском и Полесском направлениях

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал.
Сохраняется угроза нанесения военными преступниками РФ ракетных ударов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Как отмечается, российские оккупанты могут обстреливать из артиллерии объекты военной и гражданской инфраструктуры, расположенной на территории Украины с территории Республики Беларусь.
"Также осуществление провокаций в районах расположенных в непосредственной близости к государственной границе Украины с обвинением в них подразделений наших сил обороны", — рассказали в Генштабе ВСУ.
Напомним, что частичная эвакуация мирных жителей Мариуполя с завода "Азовсталь" прошла успешно.
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