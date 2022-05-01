Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Могут обстреливать из артиллерии: в Генштабе рассказали о ситуации на Волынском и Полесском направлениях

Дата публикации
Просмотры
4459
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Могут обстреливать из артиллерии: в Генштабе рассказали о ситуации на Волынском и Полесском направлениях

Associated Press

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал.

Сохраняется угроза нанесения военными преступниками РФ ракетных ударов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Как отмечается, российские оккупанты могут обстреливать из артиллерии объекты военной и гражданской инфраструктуры, расположенной на территории Украины с территории Республики Беларусь.

"Также осуществление провокаций в районах расположенных в непосредственной близости к государственной границе Украины с обвинением в них подразделений наших сил обороны", — рассказали в Генштабе ВСУ.

Напомним, что частичная эвакуация мирных жителей Мариуполя с завода "Азовсталь" прошла успешно.

Читайте также:

ВСУ уничтожили два командных пункта оккупантов под Изюмом

ВСУ уничтожили два командных пункта оккупантов под Изюмом
Следующая публикация