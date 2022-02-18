Могут обстрелять принудительно переселенных жителей Донбасса ради "картинки": вероятные сценарии действий боевиков

Военная разведка, СБУ и главнокомандующий ООС предупреждают о высокой вероятности провокаций с российской стороны.
Оккупанты могут обстрелять принудительно переселенных мирных жителей "ЛДНР" ради "картинки" для российских пропагандистов.
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
В Центре подчеркнули, что действия оккупантов представляют угрозу мирным жителям "ЛДНР".
"Россия, которая на словах "заботится" о судьбе жителей оккупированного Донбасса, на самом деле превратила их в своих заложников. Миллионы людей погружены в состояние стресса и страха. Сначала их запугали, теперь срывают с мест, чтобы везти неизвестно куда и зачем. И все для чего? Чтобы Путин в своей выдуманной войне с США выиграл", — говорится в сообщении.
Военная разведка, СБУ и главнокомандующий ООС предупреждают о высокой вероятности провокаций с российской стороны. В частности, чтобы в очередной раз безосновательно обвинить Украину, Россия может прибегнуть к:
- Минирование российскими спецслужбами объектов социальной инфраструктуры в Донецке;
- Террористическим актам с погибшими эвакуированными.
Что делать мирным жителям временно оккупированных территорий:
- Не подчиняться принудительной эвакуации;
- Избегать мест скопления людей;
- Не пользоваться общественным транспортом;
- Сохранять покой и не поддаваться панике.
"Весь мир видит, что именно террористы, управляемые страной-агрессором, используют мирное население как разменную монету, пренебрегая их безопасностью и жизнью", — говорится в сообщении Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Напомним, Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала, что российские оккупанты не выпускают с территории фейковых "ЛДНР" мужчин призывного возраста, а всех остальных жителей они принудительно выселяют.
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