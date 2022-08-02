"Могут остановить любые потенциальные атаки": Украина консультируется с США перед нанесением ударов из HIMARS

Украинская разведка консультируется со своими коллегами из США перед нанесением ударов из HIMARS.

Американцы "могут остановить любые потенциальные атаки" из HIMARS, если сочтут это нужным.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий

Скибицкий отметил, что Украина не получает от США никаких координат по поводу потенциальных целей. Однако перед использованием РСЗО HIMARS украинская и американская разведки согласовывают цели, и только тогда ВСУ атакуют врага.

Если США недовольны потенциальной целью, они могут остановить удар из HIMARS.

Напомним, немецкая РСЗО MARS II — это достойная альтернатива американским HIMARS. Особенностью этой реактивной системы залпового огня является то, что она гусеничная и может выезжать на такие позиции, куда не заедет HIMARS.

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