"Могут остановиться на первом пункте": у Байдена отреагировали на "мирный план" Китая

Реакцией поделился советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
В США отреагировали на "мирный план" Китая, который представил предложения об окончании войны в Украине.
Об этом пишет CNN.
В администрации американского президента Джо Байдена напомнили, что война в Украине может завершиться даже завтра, поскольку это "война выбора" российского диктатора Владимира Путина.
"Первая реакция на это состоит в том, что они могут остановиться на первом пункте, а именно на уважении суверенитета всех наций. Украина не нападала на Россию, НАТО не нападало на Россию, США не нападали на Россию. Это была война выбора, которую начал Путин", — заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Что известно о "мирном плане" от Китая
"Мирный план" Китая содержит 12 принципов, которые, по убеждению властей, должны способствовать окончанию войны РФ против Украины. Однако само слово "война" в документе не упоминается — в английской версии документа авторы используют слова "конфликт" и "украинский кризис".
В частности, в документе Китай призвал:
- до прекращения огня и боевых действий
- все стороны обеспечить экспорт продовольствия в пределах зернового коридора
- все стороны должны противостоять превращению мировой экономики в оружие
- прекратить введение односторонних санкций
- избегать дальнейшей эскалации кризиса и выхода его из-под контроля
- к скорейшему возобновлению диалога между РФ и Украиной
- к уважению к законным интересам в сфере безопасности всех стран
- международное сообщество принять участие в реконструкции зоны конфликта
- противодействовать применению или угрозе применения ядерного оружия
- урегулировать гуманитарный кризис и предотвратить его разрастание
"Безопасность региона не должна достигаться укреплением или расширением военных блоков. Законные интересы безопасности и беспокойства всех стран следует воспринимать серьезно и должным образом рассматривать. Нет простого решения сложной проблемы. Все стороны должны, следуя видению общей, всеобъемлющей, кооперативной и устойчивой безопасности и помнить о долгосрочном мире и стабильности в мире, способствовать формированию сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности", — говорится в сообщении.
Напомним, немецкие журналисты сообщили, что Китай ведет переговоры с Россией о поставках дронов-камикадзе. По их словам, Пекин и Москва ведут переговоры о закупке Россией 100 ударных беспилотников, которые могут быть доставлены покупателю уже в апреле. Речь идет об аналогах иранских Shaheed-136.
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