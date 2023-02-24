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"Могут остановиться на первом пункте": у Байдена отреагировали на "мирный план" Китая

"Могут остановиться на первом пункте": у Байдена отреагировали на "мирный план" Китая

Фото: Associated Press

Реакцией поделился советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

В США отреагировали на "мирный план" Китая, который представил предложения об окончании войны в Украине.

Об этом пишет CNN.

В администрации американского президента Джо Байдена напомнили, что война в Украине может завершиться даже завтра, поскольку это "война выбора" российского диктатора Владимира Путина.

"Первая реакция на это состоит в том, что они могут остановиться на первом пункте, а именно на уважении суверенитета всех наций. Украина не нападала на Россию, НАТО не нападало на Россию, США не нападали на Россию. Это была война выбора, которую начал Путин", — заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Что известно о "мирном плане" от Китая

"Мирный план" Китая содержит 12 принципов, которые, по убеждению властей, должны способствовать окончанию войны РФ против Украины. Однако само слово "война" в документе не упоминается — в английской версии документа авторы используют слова "конфликт" и "украинский кризис".

В частности, в документе Китай призвал:

  • до прекращения огня и боевых действий
  • все стороны обеспечить экспорт продовольствия в пределах зернового коридора
  • все стороны должны противостоять превращению мировой экономики в оружие
  • прекратить введение односторонних санкций
  • избегать дальнейшей эскалации кризиса и выхода его из-под контроля
  • к скорейшему возобновлению диалога между РФ и Украиной
  • к уважению к законным интересам в сфере безопасности всех стран
  • международное сообщество принять участие в реконструкции зоны конфликта
  • противодействовать применению или угрозе применения ядерного оружия
  • урегулировать гуманитарный кризис и предотвратить его разрастание

"Безопасность региона не должна достигаться укреплением или расширением военных блоков. Законные интересы безопасности и беспокойства всех стран следует воспринимать серьезно и должным образом рассматривать. Нет простого решения сложной проблемы. Все стороны должны, следуя видению общей, всеобъемлющей, кооперативной и устойчивой безопасности и помнить о долгосрочном мире и стабильности в мире, способствовать формированию сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности", — говорится в сообщении.

Напомним, немецкие журналисты сообщили, что Китай ведет переговоры с Россией о поставках дронов-камикадзе. По их словам, Пекин и Москва ведут переговоры о закупке Россией 100 ударных беспилотников, которые могут быть доставлены покупателю уже в апреле. Речь идет об аналогах иранских Shaheed-136.

Китай представил мирный план завершения войны России против Украины: что с ним не так

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