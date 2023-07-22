Могут перемещать оборудование и даже раненых: грузовые дроны Malloy, которые получат ВСУ – видео

Грузовые дроны Malloy способны транспортировать раненых военных.
Министерство обороны Великобритании продемонстрировало работу грузовых беспилотников Malloy, ставших частью нового пакета помощи Украине.
Видео опубликовано в Facebook Минобороны Британии.
Беспилотники Malloy способны перемещать оборудование, оружие и даже раненые.
"Беспилотные воздушные системы, такие как дроны Malloy, эксплуатируемые британской армией, могут перекидывать оборудование, оружие и даже раненых с линии фронта — часть нашего нынешнего пакета помощи Украине", — говорится в сообщении.
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