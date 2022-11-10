"Могут попытаться взять под огневой контроль Ровенскую АЭС": военный эксперт – о вероятном наступлении из Беларуси

Для повторного наступления на Киев у оккупантов недостаточно сил.

Военный эксперт и руководитель благотворительного фонда "Вернись живым" Тарас Чмут считает, что оккупанты могут использовать российскую группировку в Беларуси на Волынском, Ровенском и Житомирском направлениях.

Такое мнение он высказал в интервью проекту "Орестократии".

Чмут предполагает, что россияне могут попытаться взять под огневой контроль Ровенскую АЭС.

"Очевидно, там недостаточно сил и средств для того, чтобы захватить Киев, но может произойти попытка захвата Волынской, Ровенской и Житомирской областей, или хотя бы усложнение логистики, усложнение в целом жизнедеятельности, а это экономика страны. Они также могут попытаться взять под огневой контроль Ровенской АЭС", – сказал эксперт.

По его мнению, такое наступление может начаться в любой момент.

"Мы не знаем сколько, но белорусы проходят мобилизацию, их разбавляют российскими войсками и пока все идет к тому, что это возможно. Мы еще не выиграли войну, она еще не закончилась, давайте выходить из возможных худших сценариев. Возможно, Украина объяснит белорусам, что так нехорошо делать, и они найдут способ не вступать в эту войну, возможно, Запад нас поддержит дополнительно в этом желании, здесь все меняется каждый день, через неделю уже совершенно другие условия", – заявил Чмут.

Угроза наступления из Беларуси

Белоруссия помогает России в войне против Украины с начала полномасштабного вторжения. В последнее время появляется все больше сообщений о возможном новом наступлении из РБ.

Самопровозглашенный президент страны Лукашенко объявил скрытую мобилизацию в селах, которая будет проходить под видом проверки боевой способности войск.

Также в начале ноября Беларусь и Россия начали подготовку к проведению совместного оперативного военного обучения "Щит Союза-2023".

В Генеральном штабе ВСУ рассказали, как будут поступать в случае повторного наступления из Беларуси. Как только оккупанты попытаются ступить на украинскую землю, ВСУ встретят их массовым огнем.