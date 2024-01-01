"Могут производить до 120 ракет в месяц" – эксперт дал прогноз по ударам РФ по Украине

Военный эксперт Петр Черник отметил, что оккупационная армия России продолжит наносить удары по объектам инфраструктуры Украины. Ведь оккупанты имеют потенциал для этого – они могут производить от 100 до 120 ракет в месяц всех классов.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

"Они могут производить от 100 до 120 ракет в месяц всех классов — от дальнобойных Х-101, "Калибр", "Кинжал", до среднего и ближнего радиуса Х-31, Х-35, Х-59. Чего-то особенно нового россияне предложить уже не смогут. В части, касающейся тактики, они на вершине своего мастерства. Смешанные циклы крылатых, баллистических ракет, которые будут усиливаться в обязательном порядке "Шахедами", будет это происходить и в дальнейшем ровно до тех пор, пока у них есть средства покупать на мировых рынках всю необходимую для этого микроэлектронику и полупроводники. И пока они продают нефть и газ, они будут иметь эти средства", — подчеркнул эксперт.

Черник также сказал, что Воздушные силы Украины подняли уровень защиты нашего неба, в противоположность прошлой зиме минимум вдвое, а то и втрое. Однако небо на 100% никогда не закрывается.

"Можно поднять только коэффициент успеваемости. Сегодня он был очень успешен. Когда была предварительная массовая атака, за ракетами мы достигли уровня сбития 71%, по "Шахедам" – 75%. Можем повышать этот коэффициент до 95-98%, по редким случаям даже до 100%. Однако все же прорывы будут. Противник имеет вторую ракетную школу в мире", — резюмировал военный эксперт.

Напомним, оккупанты в новогоднюю ночь атаковали Украину 90 беспилотниками Shahed-136/131. Силы ПВО сбили 87 дронов.

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