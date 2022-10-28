"Могут расслоиться на несколько эпизодов": в ОК "Юг" рассказали, что задумали оккупанты на Херсонщине

ВС РФ готовят оборону на левом берегу Днепра в Херсонской области, но могут оставить некоторые силы для содержания правого.

Представитель оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что оккупанты пытаются разработать несколько планов действий на юге Украины. Из-за большого количества личного состава оккупанты могут "расслоиться на несколько эпизодов".

Об этом сообщает Укринформ.

"На самом деле их там настолько много, что они могут расслаиваться, как говорится, на несколько эпизодов. Так и происходит, что они могут оставить определенные силы, чтобы удерживать правый берег. Но то, что они готовятся к обороне левого берега – это тоже достаточно красноречиво. То, что они пытаются вложить в сознание остающихся там граждан и мирового сообщества, подготовку к уличным боям — это также одна из характеристик их поведения, их дальнейшей операции, дальнейшего развития событий", — подчеркнула Гуменюк.

Представитель ОК "Юг" отметила, что украинские военные отслеживают действия россиян и понимают, что происходит.

Ранее Генштаб сообщил, что российские оккупанты усиливают группировку на правобережной части временно занятой территории Херсонской области за счет "мобиков". Кроме того, из региона идет так называемая "эвакуация".

На Херсонском направлении враг тщетно пытается остановить наступление украинцев

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