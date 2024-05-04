"Могут развернуть бой с пограничниками": Жданов о перебрасывании "кадыровцев" к границе Украины

Оккупационная армия России разместили у границы Украины, возле Сумской области, сразу несколько батальонов "кадыровцев". По мнению военного эксперта Олега Жданова, сейчас нет угрозы от российских наемников. Однако "кадыровцы" потенциально могут вступить в бой с украинскими пограничниками.

Об этом он рассказал в интервью "Главреду".

"Я тоже видел это заявление, но в нем не объясняется, какие это батальоны. А они разные – танковый, артиллерийский дивизион, по штатной структуре тоже равный батальону, пехота, Росгвардия. Если этот батальон сформировался в Чечне, то, скорее всего, это может быть Росгвардия. У россиян уже есть боевой батальон из добровольцев-чеченцев "Ахмат", который воюет на Донецком направлении, а в основном такие батальоны "ахматовцев-кадыровцев" – это подразделения Росгвардии, которые не предназначены для боевых действий. Поэтому как можно оценить угрозу от них, если мы не знаем их состав?! Если это мотострелковые батальоны, то у них есть бронетранспортеры или боевые машины пехоты. Пехота без танков не будет атаковать, поэтому и танки, и артиллерия у этих батальонов тогда тоже должны быть" – отметил эксперт.

По словам Жданова, в любом случае, четыре батальона "погоды не сделают". Даже если принимать во внимание самый большой штат в 450-500 человек для каждого из четырех батальона – это в общей сложности около 2000 личного состава, тогда как в каждой из трех пограничных областей РФ, то есть в Курской, Брянской и Белгородской областях находится по 10-12. тысяч военнослужащих только для прикрытия границы.

"То есть до 25 тысяч в общей сложности на три области. А если эти чеченские батальоны, как отмечалось, находятся на глубине 150-200 км от границы, то это второй эшелон оборонной линии вроде так называемой линии Суровикина, которую сегодня строят россияне вдоль границ с Украиной. Однако боеспособность батальона достаточно высока, ведь этбоевая единица любой армии мира", — объяснил эксперт.

Он добавил, что к примеру, стрелковый батальон армии РФ может самостоятельно вести боевые действия до трех суток и наступать до 1 км вглубь фронта (а на участке прорыва – до 500 м). Задача батальона – продвинуться максимум на 5 км вглубь противника на неподготовленную оборону и до 3 км – на подготовленную на участке прорыва.

"Поэтому разведку боем на украинской границе они вполне могут устроить. То есть, если это, например, мотострелковый батальон, то он может развернуть бой с нашими пограничниками, и мы будем вынуждены тянуть туда резервы, но не отправим их на другие оперативные участки", — резюмировал Олег Жданов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Тысячи кадыровцев прибыли на границу!

Напомним, американский генерал рассказал, когда закончится война в Украине.

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