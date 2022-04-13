Могут сдетонировать от прикосновения: на Днепропетровщине продолжается разминирование, уничтожено более 400 боеприпасов

Могут сдетонировать от прикосновения: на Днепропетровщине продолжается разминирование, уничтожено более 400 боеприпасов

В основном спасатели имели дело с элементами запрещенных кассетных ракет.

В Днепропетровской области пиротехнические подразделения ГСЧС продолжают работы по разминированию. С начала полномасштабной войны в регионе было уничтожено 403 российских боеприпаса.

Об этом 13 апреля сообщили в ГСЧС.

Большинство находок — в Криворожском и Синельниковском районах.

"Предпочтительно имели дело с элементами запрещенных кассетных ракет. Ими враг обстреливал районы Днепропетровщины. Элементы кассетных ракет имеют форму цилиндра. Длина – почти 13 см. Они очень опасны, потому что могут сдетонировать от любого прикосновения", – рассказали спасатели.

Гражданам напомнили: подозрительные предметы ни в коем случае нельзя трогать, они могут быть опасны.

Если увидели неизвестную находку, сообщайте спасателям по номеру 101 или полицейским – 102.

Напомним, в Днепре под российский ракетный удар по аэропорту попали пятеро спасателей. Все они находятся в больницах города с осколочными ранениями. "Самую тяжелую" пациентку врачам удалось стабилизировать.

ГСЧС предупредило о взрывчатке в предметах вокруг

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