"Могут сменить тактику": в ГУР рассказали, чего ожидать от россиян осенью

РФ изучает энергетические объекты Украины, в частности, ищет их уязвимые места и расположение систем ПВО. Таким образом, враг может прибегнуть к новой тактике обстрелов по Украине.

Об этом рассказал заместитель начальника ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий, пишет "РБК-Украина".

Новый подход России будет зависеть от того, насколько методически правильно оккупанты определят критические для нас объекты.

"Это может быть и 1-3 удара, направленных на один объект, чтобы его окончательно уничтожить. И массированный удар разными видами вооружения — беспилотниками и ракетами", — сказал Скибицкий.

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Несмотря на это, по его словам, массированных ударов, как это было в прошлом октябре, ноябре, декабре, когда они выпускали по 70-100 ракет одновременно, вероятнее всего, уже не будет.

"Россияне отдают себе отчет, что они могут не достичь своей цели, а вместо этого только истощат свои запасы, как в прошлом году", — сказал представитель военной разведки.

Ранее представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что угроза массированных ракетных ударов по территории Украины будет сохраняться в течение всей захватнической войны.

Отметим, что российские кафиры во время атаки по Украине в ночь на 28 августа запускали ложные цели, устроив " блуждания" своих ракет.

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