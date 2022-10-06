Могут собрать 17 млн: Арестович рассказал, сколько людей уже мобилизовала Россия

Арестович заявил, что РФ может призвать еще 17 млн человек, однако это не изменит ситуацию.

Россия уже собрала на учебных центрах и полигонах 92 тысяч мобилизованных.

Об этом рассказал советник Офиса президента Алексей Арестович в беседе с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным.

"Это значительно меньше, чем запланированные 200 тысяч. Документ из российского Минобороны свидетельствует, что РФ столкнулась "с рядом сложностей во время проведения мобилизации". Первая волна вся пойдет на пополнение уже имеющихся подразделений, которые пополнятся военной техникой по ремонту, техникой, снятой с хранения. И там остатки кадрового ядра — к нему добавят мобилизованных, эти 90 тысяч", — говорит Арестович.

По его информации, российское командование сомневается в возможности формирования новых боевых соединений из мобилизованных. Арестович заявил, что РФ может призвать еще 17 млн человек, однако это не изменит ситуацию.

"Это все будет только для внутренней российской повестки дня, связанной с постановкой людей под контроль на многочисленных полигонах, чтобы на митинги не ходили. И имеет главную цель — решение социальной базы протеста, потому что в военном отношении не удается их вооружить", – подытожил он.

Также Арестович рассказал о новом "рекордсмене" среди мобилизованных — 59-летнем подполковнике Александре Фомичеве, погибшем на фронте через 4 дня после призыва.