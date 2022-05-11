"Могут стрелять и из России": Арестович прокомментировал отбрасывание за границу войск РФ в Харьковской области

"Могут стрелять и из России": Арестович прокомментировал отбрасывание за границу войск РФ в Харьковской области

Украинская армия в Харьковской области приблизилась к границе с Россией, а где-то и вышла на нее. Впрочем, обстрелы возможны и с российской территории.

Тем не менее, Харьков удалось сделать более безопасным.

Об этом заявил советник ОП Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным 11 мая.

"Они убрали часть своих войск, разгромлены части на российскую территорию, часть перебросили на Луганское направление, Попасную, Рубежное… А часть заменили мобилизованными из так называемых "ЛНР/ДНР", но возможности у них низкие, наши начали брать пленных. Но граница уже давно не является безопасной зоной, и конфликт не прекратится в этом месте. Потому что российские части дислоцируются в Белгородской области, их там, пожалуй, 10 БТГ уже есть, потому что часть ввели сюда. И российские войска стреляют по территории Украины через границу, например, обстреливали Сумскую область. От этого, я думаю, не прекратится ничего. Это (оттеснение войск РФ к границе, — ред.) имеет символическое значение, военного — нет, потому что вполне вероятная стрельба, новые попытки заходить, взаимное вклинивание может быть", – сказал Арестович и добавил, что "наши войска могут отвечать и будут".

Впрочем, он отметил, что от Харькова российские войска действительно отодвинули.

"В город достает только РЦЗО с российской территории. Сделали безопаснее Харьков, не окончательно, но сделали безопаснее", — добавил советник ОП.

Ранее Арестович заявил, что в России началась "чистка" военного руководства, которой так боялись все генералы.

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