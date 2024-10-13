Могут существенно повлиять на ситуацию: Жорин об угрозе появления военных из КНДР

Он считает, что привлечение северокорейских военных для войны против Украины вполне реально.
Даже немотивированные и плохо оснащенные солдаты из Северной Кореи могут оказать существенное влияние на ситуацию на фронте.
Такое мнение высказал заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин в Telegram.
По его мнению, отдельные специалисты Северной Кореи уже давно проводят совместную работу с РФ. В первую очередь речь идет о ПВО, инженерах и тд.
"Что касается пехоты, то, очевидно, это будет не самая мотивированная и качественная пехота, но это в любом случае люди, которые нужны на фронте. И повлиять на ситуацию они могут существенно, даже если заменят российские подразделения в тылу", – говорит. Жорин.
Он считает, что привлечение северокорейских военных вполне реально. Ведь, в отличие от наших западных партнеров, союзникам РФ ничего не мешает помогать всем, чем они могут.
"Тем более санкциями Северную Корею уж точно не испугать", – добавил Жорин, напоминая, что режим КНДР уже давно под многими санкциями.
Солдаты из КНДР в Украине: что известно
Ранее в ISW сообщили, что в России готовят несколько тысяч солдат из КНДР и могут отправить на войну против Украины.
По мнению аналитика Виталия Портникова, возможное появление войск Северной Кореи в Украине показывает, что у Кремля серьезные проблемы с резервами и наемники из КНДР будут играть ту роль, которую раньше исполняли "вагнеровцы".
Руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут также считает, что Северная Корея может стать серьезным игроком в войне в Украине.
Военный эксперт Александр Коваленко предположил, что северокорейские подразделения могут выполнять не только инженерные задачи, но участвовать в боях на линии столкновения.
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