"Могут ударить "ядеркой" по Киеву, Житомиру, Тернополю или Полтаве": политолог предупредил о действиях РФ

Путин может ударить ядерным оружием / © Getty Images

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Кремлевский глава Владимир Путин может ударить ядерным оружием по Киеву, Львову, Житомиру, Тернополю или Полтаве для того, чтобы показать загрязнение территории на 20 км.

Об этом политолог Сергей Ягодзинский сказал в интервью каналу Times of Ukraine.

«Украинцам нужно осознанно относиться к ядерной угрозе. Потому что Россия может продемонстрировать ядерный потенциал. У них есть ракеты небольшой мощности. То есть, грубо говоря, ужаснут по Киеву, по Львову, по Тернополю, по Житомиру, или по Полтаве. И показать, вот мы можем, вот вам загрязнена территория на 20 километров в радиусе», — сказал он.

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По словам эксперта, Путин может применить ядерное оружие.

«Об этом нужно помнить. Поэтому, помимо военной стратегии, следует добавлять также и дипломатическую линию… У нас есть Чернобыль и мы видим, что это может превратиться», — сказал Ягодзинский.

Ранее TSN.UA рассказывал обо всех манипуляциях РФ вокруг ядерного оружия в Украине.

Между тем и западные СМИ пишут, что хвастовство Кремля по возможностям России в области ядерного оружия может оказаться небезосновательным.

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