"Могут уйти годы": в ОВА рассказали, сколько времени нужно на полное разминирование Киевской области

В 35 территориальных громадах в Киевской области проходили боевые действия. Эти населенные пункты следует обследовать и разминировать. На это могут уйти годы.
Саперы продолжают разминирование территорий Киевской области, освобожденных от российских оккупантов. После работы саперов в освобожденных населенных пунктах следует этап восстановления электросетей, водо- и газоснабжения и других элементов критической инфраструктуры.
Об этом заявил руководитель гуманитарного направления Киевской ОВА Алексей Кулеба в эфире телеканала "Дом".
"Это огромная территория, которую сейчас в первую очередь нужно обследовать, провести разминирование, хотя бы поверхностное освидетельствование. Если мы будем говорить о полном разминировании, мы понимаем, к сожалению, что на это могут уйти годы", — отметил он.
Напомним, что в Киевской области полностью или частично восстановлено газоснабжение в 103 населенных пунктах. Без газоснабжения еще остаются 17 населенных пунктов.
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