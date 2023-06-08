"Могут возникать точечные случаи холеры": в Минздраве рассказали о рисках в результате подтопления

В Херсонской области из-за подтопления кладбищ, уборных, свалок в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС может привести к распространению вирусных гепатитов, гельминтозов и других острых инфекционных заболеваний, в том числе и холеры.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Там отмечается, что опасность связана с качеством питьевой воды. Несмотря на это, в Минздраве отмечают, что на сегодняшний день в Украине достаточно лекарственных диагностических средств, чтобы продиагностировать любые острые кишечные инфекции.

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"Мы не исключаем, что среди инфекционных заболеваний после ухода воды могут возникать точечные случаи холеры. С нашей стороны соответствующий контроль усилен и сделан все возможное, чтобы таких случаев не произошло. Система здравоохранения готова к реагированию", — сообщил замминистра, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

В Херсонской и Николаевской области уже перераспределены бактерицидные таблетки и средства для обеззараживания питьевой воды.

"Запас бактерицидных средств достаточен для обеспечения Херсонщины минимум на 2 месяца", — сообщили в Минздраве.

Добавим, что спад уровня воды после подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области ориентировочно начнется после 20 июня.

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